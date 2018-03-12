Росія намагалася втрутитися у вибори: глава ЦРУ звинуватив Путіна у брехні

Директор ЦРУ Майкл Помпео заявив, що росіяни намагалися втрутитися у вибори в США в 2016 році.

Голова ЦРУ Майк Помпео назвав неправдою слова президента Росії Володимира Путіна про те, що Москва не причетна до втручання в президентські вибори у США.

Про це Помпео заявив в інтерв'ю Fox News, повідомляє The Hill.

"Росіяни намагалися втрутитися у вибори президента США в 2016 році", - заявив Помпео.

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За його словами, люди, які намагалися втрутитися у вибори, були пов'язані з Кремлем.

Раніше президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю телеканалу NBC заявив, що 13 росіян, звинувачених у втручанні у вибори президента США, могли працювати на "американські компанії" або "якогось із кандидатів у президенти США.

Як повідомляв УНІАН, раніше Офіс спеціального прокурора Департаменту юстиції США Роберта Мюллера, який розслідує можливе втручання РФ у президентські вибори в США, повідомив про висунення звинувачення 13 громадянам Росії в імовірному втручанні в президентські вибори у США 2016 року.

В обвинуваченні вказано імена Євгена Пригожина (його називають "кухарем Путіна"), Михайла Бистрова, Михайла Бурчика (відомого також як Михайло Абрамов), Олександри Крилової, Анни Богачової, Сергія Полозова, Марії Бовди (відомої також як Марія Бєляєва), Роберта Бовди, Вадима Подкопаєва, Гліба Васильченка, Ірини Кавєрзіної, Володимира Венкова та Джейхуна Насими Огли (відомого ще як Асланов).

Також значаться компанії «Агентство інтернет-досліджень», «Конкорд-менеджмент» та «Конкорд-кейтеринг».