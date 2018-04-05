У Польщі на 20% зменшать зарплату депутатам, щоб владнати скандал

На тлі скандалу через премії для урядовців польським депутатам скоротили зарплати на 20%.

У Польщі на тлі скандалу через премії для урядовців оголосили про скорочення зарплат депутатів на 20%, водночас інші чиновники пожертвують кошти на благодійність.

Як передає Європейська правда, про це після засідання політичного комітету правлячої партії "Право і справедливість" та неофіційної зустрічі президента "ПіС", спікера Сейму, прем’єр-міністра та міністрів оголосив глава керівної партії Ярослав Качинський.

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Крім того, міністри та державні секретарі до середини травня передадуть свої премії благочинній організації Карітас. Про таке рішення було оголошено на тлі скандалу в Польщі довкола премій, які отримали члени уряду.

"Буде набагато, набагато скромніше", - оголосив Качинський. "Якщо хтось не підтримає рішення про зниження зарплати політикам, він втратить шанс на місце у виборчому списку, він втратить шанс для подальшої участі в політиці", - сказав президент "ПіС".

Крім того, правляча партія ініціюватиме обмеження для війтів, бурмістрів, мерів, маршалків, старост і їх заступників, а також виступить за скасування будь-яких додаткових пільг для керівників державних компаній.

За словами Качинського, відповідні законопроекти будуть представлені якщо не перед найближчим, то перед наступним засіданням Сейму. "Ми хочемо завершити весь процес протягом двох місяців", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше у МЗС Польщі заявили про відчутне пожвавлення російських спецслужб у країні.