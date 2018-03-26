У МЗС Польщі заявили про відчутне пожвавлення російських спецслужб у країні

Голова МЗС Чапутович пояснив, що російські служби стали активно проявляти надто велике зацікавлення станом речей в Польщі.

На фоні ситуації з отруєнням подвійного агента Сергія Скрипаля, у Польщі заявили про те, що відчувають зацікавленість з боку російських спецслужб.

Читайте такожПосол США в Росії пояснив причину жорсткої реакції на "справу Скрипаля"

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, передає Польське радіо.

«Це прояв солідарності з Великобританією. Проте, незалежно від цього, наші відповідні служби відчувають велике зацікавлення з боку російських служб та вбачають виконування ними діяльності, яка суперечить Віденській конвенції. Це черговий сигнал, що до загрози з боку Росії треба ставитися серйозно», - наголосив керівник польської дипломатії.

Крім цього, віце-прем’єр Ярослав Говін після спецоперації співробітників Агентства внутрішньої безпеки, які затримали особу, підозрювану у шпигунстві на користь Росії, заявив, що Польща не є беззахисною в боротьбі проти російських шпигунів.

Він зазначив, що Росія проводить у Польщі широкомасштабну оперативну діяльність.

«Якщо відомо, що російська сторона намагалася впливати на результат виборів у таких країнах, як США, Франція, то у нас немає жодних ілюзій, що російська розвідка проводить оперативну роботу на території Центрально-Східної Європи, зокрема в Польщі. Нинішні події підтверджують, що наші служби тримають палець на пульсі. Польська держава не є, і не буде, в цій справі беззахисною» - заявив віце-прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 15 країн ЄС а також Канада, США і Україна заявили про видворення російських дипломатів. Вашингтон також прийняв рішення про закриття генерального консульства Росії у Сіетлі.

Варшава видворила чотирьох російських дипломатів. Міністр закордонних справ країни Яцек Чапутович повідомив, що дипломати мають покинути територію Польщі до 3 квітня до 24.00.