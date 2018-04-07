У США підтвердили, що Тихонова - дочка Путіна, і запровадили проти її чоловіка санкції

Урядовці переконані, що збагачення чоловіку принесло саме одруження.

Міністерство фінансів США підтвердило, що Катерина Тихонова - дочка Володимира Путіна. А відтак застосувало санкції проти її чоловіка Кирила Шамалова.

Про це йдеться в пояснювальній записці до нового санкційного списку, куди потрапив чоловік Тихонової, пише ТСН.ua.

"Шамалов одружився на дочці Путіна, Катерині Тихоновій, в лютому 2013 року, і його статки в рази зросли незабаром після вступу в шлюб. За 18 місяців він отримав велику частку акцій "Сибура" — російської компанії, яка займається розвідкою, видобутком та переробкою нафти і газу", - сказано в записці.



Вперше Катерину Тихонову назвали дочкою Путіна на початку 2015 року, але перше публічне підтвердження особи Тихонової було зроблено тільки через майже три роки. Сам Путін відмовляється відповідати на запитання журналістів про своїх дочок.

У Путіна двоє дітей - Марія, яка народилася у 1985 році в Ленінграді, і Катерина, яка народилася в 1986 році в Дрездені.