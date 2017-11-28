Reuters знайшло підтвердження, що Катерина Тихонова - донька Путіна

Колега Всесвітньої федерації рок-н-ролу підтвердив, що Катерина Тихонова - дійсно донька президента Росії Володимира Путіна.

Про це заявив віце-президент Всесвітньої федерації рок-н-ролу з правових питань Манфред Мохаб, передає Reuters.

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На питання, чи знає він, що Тихонова - донька Путіна, він сказав: "Так. Я знаю її, так, звичайно". Проте у нього перепитали вдруге й він підтвердив: "Так".

На прохання прокоментувати цю інформацію у Кремлі не відреагували, як і сама Тихонова.

Раніше агентство Reuters публікувало розслідування, з якого випливає, що донька Путіна Катерина Тихонова володіє статками у мільярди доларів.

ЗМІ повідомляли, що Тихонова взяла псевдонім по батькові бабусі Катерини Тихонівни Шкрябіної. Пізніше цей факт з посиланням на неназвані джерела підтвердило агентство Bloomberg. Ні Путін, ні його прес-секретар Дмитро Пєсков ніколи раніше не коментували цю інформацію.