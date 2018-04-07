Саудівська Аравія може відокремитися від Катару каналом - ЗМІ

Будівництво може початися в 2019 році, яке обійдеться країні приблизно в $746 млн.

Саудівська Аравія планує вирити канал вздовж кордону з Катаром, тим самим перетворивши його на острів.

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У разі затвердження владою, проект буде реалізований Саудівським інвестиційним союзом, що складається з дев'яти компаній. Як повідомляє kommersant.ru з посиланням на газету Sabq, ширина каналу складе 200 м, глибина - 15-20 м, довжина - 60 км, що дозволить йому приймати всі види морських суден.

Видання зазначає, що створення такого каналу сприятиме розвитку туризму та внутрішньорегіональній торгівлі. Він буде належати лише Саудівській Аравії, оскільки буде виритий на території королівства на відстані одного кілометра від офіційної лінії кордону з Катаром. При цьому ділянка суші на кордоні з Катаром буде служити в якості військової зони для захисту королівства.

У крайніх точках каналу планується спорудження курортів з готелями, приватними пляжами і причалами для яхт. Таким чином, Саудівська Аравія зможе зв'язати за допомогою нового морського шляху портове місто королівства Сальва і район Гура аль-Адід. Також в регіоні буде створена вільна торговельна зона. Зазначається, що будівництво може розпочатися в 2019 році. Вартість проекту оцінюється приблизно в $746 млн.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році дипломатичні відносини з Катаром розірвали 10 держав: Бахрейн, Саудівська Аравія, ОАЕ, Єгипет, Ємен, Лівія, Мальдіви, Маврикій, Мавританія і Коморські острови. Це сталося після заяви еміра Катару про необхідність зближення з Іраном, справжність якої була спростована. Пізніше емір Катару взяв участь в 38-му саміті Ради співробітництва арабських держав Перської затоки.