США схвалили продаж Саудівській Аравії артилерії на $1,3 мільярда

У Конгресу є 30 днів, щоб заблокувати угоду, але блокування "навряд чи станеться".

Адміністрація президента США Дональда Трампа підписала угоду із Саудівською Аравією про продаж артилерійської зброї на суму 1,3 мільярда доларів.

Контракт про поставки зброї включає близько 180 гаубиць M109 Paladin, повідомляє The Washington Post.

Самохідна артилерійська установка M109 Paladin призначена для стрільби 155 мм снарядами.

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Зазначається, що у Конгресу є 30 днів, щоб заблокувати угоду, але блокування "навряд чи станеться".

Агентство по співпраці в галузі оборонної безпеки США зазначає, що продаж гаубиць Ер-Ріяду буде "сприяти зовнішній політиці та національній безпеці Сполучених Штатів шляхом розширення можливостей ключового американського партнера".

Постачання також посприяють "політичній стабільності та економічному прогресу на Близькому Сході", вважають в агентстві.

Отримавши американську артилерію, Саудівська Аравія зможе модернізувати свої збройні сили і поліпшити їх здатність співпрацювати з американськими військовими, зазначають в агентстві.