В Саудівській Аравії звільнили 23 впливових осіб, підозрюваних в корупції, в обмін на їхні статки

У Королівстві Саудівська Аравія в обмін на грошову компенсацію звільнили з-під варти 23 впливові особи, які були затримані за підозрою в корупції.

Як повідомляє Reuters з посиланням на саудівську газету Okaz, після досягнення угоди з урядом було звільнено 23 з близько 200 впливових осіб, затриманих в листопаді.

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Водночас імена тих осіб, яких звільнили з-під варти з часу затримання членів королівської родини, бізнесменів та урядових посадовців, не називаються. Заходи із затримання цих осіб проходили під контролем наслідного принца Мухаммеда ібн Салмана.

Підозрюваних утримували у розкішному готелі Ritz Carlton в саудівській столиці Ер-Ріяд. Їм повідомили, що в обмін за своє звільнення вони мають передати уряду активи та заплатити гроші.

Більше затриманих може бути звільнено у найближчі дні. Також невдовзі будуть розпочаті судові слухання щодо тих осіб, які продовжують заперечувати обвинувачення проти них.

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Аравійська влада не вбачає у своїх заходах шантажу, а вважає це зобов'язанням компенсувати незаконно привласнені кошти держави - найбільшого виробника нафти впродовж декількох десятків років.

Як повідомляв УНІАН, більшість з тих, кого влада Саудівської Аравії звинуватила в корупції, погодилися на націоналізацію частини свого статку в рамках досудового врегулювання. При цьому лише 1% підозрюваних змогли довести свою невинуватість.