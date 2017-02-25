У Німеччині автомобіль в'їхав у натовп, є постраждалі

На південному заході Німеччини у Гейдельберзі автомобіль врізався в натовп на центральній площі міста, троє людей зазнали травм, передає Seuddeutsche Zeitung.

Видання зазначає, що за даними поліції, чоловік, який перебував за кермом автомобіля, був озброєний ножем. Він намагався втекти з місця події, але поліцейські відкрили вогонь. Чоловіка поранили і доставили в лікарню, його мотиви з’ясовуються.

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Наразі немає повідомлень про зв’язок нападу із терористичною активністю.

За повідомленням генконсульства України в Мюнхені, внаслідок інциденту травмовано троє перехожих, громадян України серед них немає.

У грудні вантажівка в'їхала в різдвяний ярмарок у Берліні. 12 людей загинули, щонайменше 50 дістали поранення. Влада країни назвала це терактом. Підозрюваний в нападі був застрелений в Мілані під час перевірки документів через кілька днів після нападу.