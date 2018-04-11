ЗМІ повідомляють про втечу Асада до Ірану, в Москві спростовують

Арабські ЗМІ повідомили про втечу Асада до Ірану, проте в Москві поспішили запевнити, що це фейкова новина і сирійський президент нікуди не тікав.

Сьогодні ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що президент Сирії Башар Асад разом з родиною був евакуйований з території країни в столицю Ірану Тегеран на тлі повідомлень про можливі авіаудари, які готуються західними країнами у відповідь на хімічну атаку в Думі.

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За інформацією агентства Erem News, зареєстрованого в ОАЕ, бійці елітного іранського військового формування - Корпусу вартових Ісламської революції - в режимі секретності організували втечу Асада, членів його сім'ї та найближчого оточення з Дамаска в Тегеран для забезпечення їхньої безпеки.

Незабаром, втім, цю інформацію спростували в Москві. Зокрема, заступник голови комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Олексій Чепа назвав повідомлення про втечу Асада з Сирії фейком, передає newsru.com.

"Давайте не особливо вірити всіляким чуткам і грати на тому панічному настрої, який хочуть посіяти певні сили... Це фейкові новини. У такій ситуації може бути велика кількість різних фейків", - сказав він.

"Я думаю, що коли ситуація в Сирії була гіршою, ніж сьогодні, і практично урядові війська контролювали лише дещицю території і не повністю Дамаск, то Башар Асад нікуди не виїжджав. Сьогодні я думаю, що навряд чи це сталося", - підкреслив він.