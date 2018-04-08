Речовина "Новачок" була на ручці вхідних дверей до будинку Скрипаля - ЗМІ

За даними британських спецслужб, Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні в момент відкривання дверей. Будинок Скрипаля, а також ресторан і бар, який він відвідав у день отруєння разом з дочкою, знесуть.

Нервово-паралітичну речовину "Новачок" було нанесено на ручку вхідних дверей до будинку колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.

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Про це повідомляє видання Mail on Sunday, посилаючись на останній закритий брифінг британських служб безпеки, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Зазначається, що газета вперше повідомляє, що нервово-паралітичну речовину "Новачок" було застосовано у формі прозорого гелю без запаху, який було нанесено на ручку вхідних дверей до будинку Скрипаля вранці 4 березня.

Російські агенти спостерігали за пересуваннями Скрипаля протягом двох тижнів і вирішили вчинити напад в неділю, щоб уникнути можливості того, що дверної ручки торкнеться листоноша або хто-небудь ще. Якщо б це сталося, ручку довелося б намазувати гелем ще раз, що збільшило б ризик виявлення.

Абсолютно випадково в лікарні, куди були доставлені Скрипалі після отруєння, в той момент перебували лікарі, які пройшли тренінг з допомоги постраждалим від хімічної зброї. Вони використовували в якості антидоту атропін та інші ліки.

Скрипаль був отруєний в момент відкривання дверей. Судячи з усього, його дочка Юлія торкнулася ручки вже після нього. До того часу більша частина отруйного гелю вже опинилася на руках її батька, і ступінь ураження його дочки виявився меншим.

Газета цитує неназване джерело в службах безпеки, який стверджує, що "Кремль хотів, щоб його агенти покинули Великобританію до того, як можна було встановити, що в Солсбері був застосований "Новачок".

"Тому вони знизили його токсичність і використовували це речовина у формі гелю, а не газу, оскільки, якби Скрипали вдихнули такий газ, вони б померли дуже швидко", - повідомляє газета.

Хоча російські отруйники і розбавили "Новачок", вони, тим не менш, розраховували на те, що Скрипалі помруть, стверджує джерело видання, і їх одужання стало великим розчаруванням для Москви.

"Те, що вони вижили, - конфуз для президента Путіна, який звик вважати, що його служби безпеки можуть вбити кого завгодно і де завгодно, і при цьому не бути спійманими. Зазвичай так і відбувається", - додало джерело.

Відразу декілька видань повідомляють, що будинок Скрипаля вартістю 400 тис. фунтів (понад 560 тис. доларів), швидше за все, буде повністю знесено, так як це легше зробити, ніж перевіряти кожен сантиметр будинку на присутність "Новачка".

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Італійський ресторан і бар, які Скрипалі відвідали за кілька годин до того, як їм стало погано, мабуть, також будуть знесені.

Крім того, влада зведуть триметрові паркани навколо місць, де Скрипалі побували в день нападу і де триває розслідування. Паркани простоять щонайменше до осені.

Mail on Sunday повідомляє, що Юлія Скрипаль, швидше за все, отримає притулок у Великобританії.

Видання припускає, що Скрипалі отримають нові імена і їх переселять до секретного місця.

Sunday Times, у свою чергу, пише, що Сергію і Юлії Скрипаль буде запропоновано поміняти імена і переїхати жити до США.

Газета зазначає, що, хоча Скрипаль повернувся до тями, стан його здоров'я гірше, ніж у дочки, але влада сподівається, що вони обидва незабаром зможуть надавати допомогу слідству.

Втім, незважаючи на суттєве покращення здоров'я пацієнтів, фахівці говорять, що вони обидва навряд чи відновляться повністю, і що їм, швидше за все, знадобиться постійна медична допомога.

Як повідомляв УНІАН, колишнього співробітника російського ГРУ Скрипаля і його дочку Юлію виявили без свідомості 4 березня в британському Солсбері.

Слідство прийшло до висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичним речовиною типу "Новачок", розробленим в СРСР. 66-річний Скрипаль і його 33-річна дочка знаходяться у лікарні.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. В 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках великомасштабного обміну шпигунами між США і РФ.

Ситуація навколо отруєння Скрипалів призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його дочки і поліцейського.

Низка країн, включно з Україною, вирішили вислати російських дипломатів у зв'язку з отруєнням Скрипаля і його дочки. У відповідь РФ вжили аналогічних заходів і вислали таку ж кількість дипломатів з цих країн.

Вчора, 7 квітня, стало відомо, що Скрипаль прийшов до тями. Раніше до тями прийшла його дочка.