Stratfor назвав ймовірні цілі в Сирії, по яких можуть вдарити американські "томагавки"

Аналітичний центр назвав деякі "ймовірні" цілі для анонсованої президентом США Трампом ракетної атаки по Сирії.

Найбільш імовірні цілі для ракетної атаки армії США по урядових об'єктах режиму Башара Асада в Сирії - це місця, пов'язані з "програмою створення хімічної зброї", а також авіабази навколо столиці країни Дамаску.

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Про це йдеться в статті американського розвідувально-аналітичного центру Stratfor, передає liga.net. У Stratfor вважають, що найбільший ризик потрапити під удар високоточної зброї США є у сирійських авіабаз Думайр, Мардж Рухайил і Меззех, які армія Асада частіше за інші використовувала при нальотах на раніше підконтрольне повстанцям передмістя столиці Східну Гуту.

Як очікується, операція сил коаліції на чолі з США буде більш масштабною, ніж ракетний удар річної давності по аеродрому Шайрат.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня від 70 до 150 осіб загинули, отруївшись токсичним газом у місті Дума. Постраждали близько тисячі осіб. Захід звинуватив в атаці режим Асада. Президент США анонсував ракетний удар по Сирії у відповідь на хіматаку.