Stratfor назвав ймовірні цілі в Сирії, по яких можуть вдарити американські "томагавки"

10:16, 12 квітня 2018
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Ілюстрація / REUTERS

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Про це йдеться в статті американського розвідувально-аналітичного центру Stratfor, передає liga.net. У Stratfor вважають, що найбільший ризик потрапити під удар високоточної зброї США є у сирійських авіабаз Думайр, Мардж Рухайил і Меззех, які армія Асада частіше за інші використовувала при нальотах на раніше підконтрольне повстанцям передмістя столиці Східну Гуту.

Військовий аеродром Думейр (1 ЗПС, 52 ангара; Міг-23, Су-22) \ Stratfor

Як очікується, операція сил коаліції на чолі з США буде більш масштабною, ніж ракетний удар річної давності по аеродрому Шайрат.

Стратфор
Авіабаза Меззех (1 ЗПС, 12 вертолітних майданчиків, 22 ангара; вертольоти SA-324) \ Stratfor

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня від 70 до 150 осіб загинули, отруївшись токсичним газом у місті Дума. Постраждали близько тисячі осіб. Захід звинуватив в атаці режим Асада. Президент США анонсував ракетний удар по Сирії у відповідь на хіматаку.

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Теги: #Сирія#США#авіаудар