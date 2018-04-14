Пентагон не попереджав Росію про майбутні удари по Сирії (фотогалерея)

Удари носять "разовий характер", і їх метою є послання "сильного сигналу" сирійському президенту Башару Асаду.

США спільно з Великою Британією і Францією завдали "точкових ударів" по Сирії без попереднього узгодження їх з російською стороною.

Про це в ході брифінгу заявив голова комітету начальників штабів ВС США Джозеф Данфорд, передає Дождь.

Він також зазначив, що удари носять "разовий характер", і їх метою є послання "сильного сигналу" сирійському президенту Башару Асаду.

Читайте такожФранція і Британія підтвердили участь у військовій операції в Сирії

"У минулому році режим Асада не прийняв сигнал. В цей раз ми з нашими союзниками вдарили могутніше. Ми надіслали сигнал Асаду і його підлеглим-вбивцям, що вони не повинні здійснювати ще одну хіматаку, за яку понесуть відповідальність", - сказав Данфорд.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати "точкові удари" по Сирії у відповідь на хімічну атаку в сирійській Думі.

Трамп також звернувся до Ірану і Росії, назвавши їх "найбільш відповідальними за підтримку, постачання і фінансування" режиму президента Сирії Башара Асада.

Трамп підкреслив, що удари є прямим результатом нездатності Росії утримати Асада від застосування хімічної зброї.