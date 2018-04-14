Трамп наказав завдати "точкові удари" по Сирії (відео, фото)

США, Франція і Велика Британія разом почали військові удари в Сирії.

Президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати "точкові удари" по Сирії у відповідь на хімічну атаку в сирійській Думі.

Про це повідомляє Reuters.

"Нещодавно я наказав Збройним силам Сполучених Штатів почати точкові удари по об'єктах, пов'язаних із хімічною зброєю сирійського диктатора Башара Асада", - заявив Трамп у зверненні до американського народу.

За його словами, до операції також приєдналися Велика Британія і Франція.

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Reuters з посиланням на очевидця в Дамаску повідомляє про те, що в столиці Сирії була чутна серія вибухів. Співрозмовник також розповів, що видно дим, що піднімається в східній частині міста.

Трамп також звернувся до Ірану і Росії, назвавши їх "найбільш відповідальними за підтримку, постачання і фінансування" режиму президента Сирії Башара Асада.

"Іран і Росія, я запитую вас: яка нація хоче бути пов'язана з масовим вбивством невинних чоловіків, жінок і дітей? Народи світу можуть оцінюватися друзями, яких вони підтримують. Жодна нація не може досягти успіху, підтримуючи держави-ізгої, жорстоких тиранів і диктаторів-убивць", - сказав Трамп.

Трамп підкреслив, що удари є прямим результатом нездатності Росії утримати Асада від застосування хімічної зброї.

"У 2013 році президент Путін і його уряд пообіцяли світу, що вони будуть гарантувати ліквідацію хімічної зброї Сирії. Нещодавня атака Асада і сьогоднішня реакція - це прямий результат нездатності Росії зберегти цю обіцянку. Росія повинна вирішити, чи продовжить вона цей темний шлях або приєднається до цивілізованих націй в якості сили стабільності і миру. Сподіваюся, коли-небудь ми порозуміємося з Росією і, можливо, навіть з Іраном, а може й ні", - сказав Трамп.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня президент США Дональд Трамп пообіцяв здійснити ракетний удар по Сирії через хімічну атаку в місті Дума 7 квітня, внаслідок якої загинула значна кількість людей. Так він відповів на заяву посла РФ у Лівані Олександра Засипкіна ліванському телеканалу "Аль-Манар" про те, що Росія залишає за собою право збивати всі ракети та знищувати джерела вогню в разі агресії США проти Сирії.

Президент США також заявив, що відносини з Російською Федерацією стали гіршими, ніж були за часів "холодної війни".

Російські військові кораблі залишили сирійський порт Тартус у зв'язку з можливими ударами США по Сирії.

Крім того, видання The Times повідомило, що Велика Британія готується завдати авіаударів по Сирії. У повну боєготовність приведено літаки британських ВПС на військовій базі на Кіпрі.

7 квітня кілька моніторингових і медичних груп, які працюють в Сирії, заявили про хімічну атаку в місті Дума.

За різними даними, в результаті атаки загинули від 70 до 75 осіб, ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких постраждалих спостерігалися симптоми, характерні при ураженні хлором або нервово-паралітичним газом.

11 квітня у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що у Сирії 500 осіб мають симптоми враження токсичними хімічними речовинами.

Повідомлялося, що вертоліт скинув в Думі бомбу, яка нібито містила зарин.

При цьому влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.