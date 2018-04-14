США в ООН звинуватили Росію в невиконанні зобов'язань по знищенню хімзброї в Сирії

Росія ігнорує справжню загрозу міжнародному миру і безпеці, і свою особисту відповідальність за неї.

Постпред США в ООН Ніккі Хейлі звинуватила Росію в невиконанні своїх зобов'язань по знищенню хімічної зброї в Сирії.

Про це вона заявила в ході чергового екстреного засідання Ради безпеки ООН, передає Центр новин ООН.

Як зазначила Хейлі, саме Росія взяла на себе роль гаранта знищення арсеналів хімічної зброї в Сирії. "Якщо б Росія виконала свої зобов'язання, в Сирії вже не було б хімічної зброї, і ми б не опинилися сьогодні в такій ситуації", - підкреслила вона.

За оцінками США, сирійський уряд використовував хімічну щонайменше 50 разів. "За деякими оцінками, і зовсім 200 разів", - додала Хейлі.

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Вона нагадала, що Росія і США, і навіть режим Асада є учасниками Конвенції про заборону хімічної зброї.

Ніккі Хейлі звинуватила Росію в тому, що вона захищає сирійський режим. Зокрема, РФ 12 раз скористалася правом вето, щоб захистити режим Асада в Радбезі ООН.

"Росія одна блокувала [продовження мандата] Спільного механізму з розслідування, який дозволив би міжнародному співтовариству притягнути до відповідальності винних у застосуванні хімічної зброї в Сирії", - підкреслила американський дипломат.

Також, постпред США назвала "дивними" обставини скликання цього засідання Радбезу ООН. На її думку, мова повинна йти виключно "про застосування хімічної зброї, яким у Сирії вбивають невинних мирних жителів".

"Росія попросила нас обговорити так звані "односторонні загрози щодо Сирії". Дивно, що Росія ігнорує справжню загрозу міжнародному миру і безпеці, і свою особисту відповідальність за неї", - зазначила вона.

Ніккі Хейлі описала страждання, які терплять жертви таких нападів і призвела свідчення очевидців хімічних атак в ході світових воєн минулого століття.

"Наш президент ще не прийняв рішення щодо можливої операції в Сирії. Але, якщо Сполучені Штати і наші союзники вирішать розпочати таку операцію, вона буде спрямована на захист принципів, з якими ми всі згодні. Це буде захист основ міжнародного права", - заявила Хейлі.