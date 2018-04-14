Рада Безпеки ООН відхилила підготовлену Росією резолюцію щодо Сирії

Проект резолюції засуджував ракетний удар по Сирії, а США та союзників звинувачував у «порушенні міжнародного права і Статуту ООН».

Рада Безпеки ООН відхилила резолюцію, підготовлену Росією, в якій засуджуються атака по військових об‘єктах у Сирії коаліцією США, Великої Британії та Франції.

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Як повідомляє Reuters, за документ проголосували Росія, Китай і Болівія. Вісім країн виступили проти, ще чотири делегації не підтримали голосування.

Проект резолюції засуджував ракетний удар по Сирії, а США та союзників звинувачував у «порушенні міжнародного права і Статуту ООН».

Крім того, в резолюції Росія вимагала «припинити агресивні дії щодо сирійської сторони» і «утриматися від подальшого використання сили».

Як повідомляв УНІАН, США, Великобританія і Франція в ніч на суботу завдали авіаударів по військових об'єктах у Сирії, які пов'язують із хімічною зброєю. Такі дії союзники здійснили після того, як армія Башара Асада вкотре застосувала хімічну зброю, внаслідок якої загинули цивільні особи.

На підтримку дій союзників виступив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Європейської Ради Дональд Туск та інші світові політики.

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність продовжувати здійснювати заходи проти режиму Асада в разі появи нових хімічних атак проти цивільних осіб. Своєю чергою Росія ініціювала скликання Ради безпеки ООН для обговорення сирійського питання.