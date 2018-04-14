Трамп заявив про готовність продовжувати відповідати на хімічні атаки режиму Асада

Президент США наголосив на необхідності стримувати потуги сирійського режиму в застосуванні хімічної зброї.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про готовність продовжувати здійснювати заходи проти режиму президента Сирії Башара аль-Асада в разі появи нових хімічних атак проти цивільних громадян.

Про це глава Білого дому сказав, оголошуючи про здійснення спільної операції з Францією та Британією проти режиму президента Сирії, йдеться у повідомленні Білого дому.

"Я наказав збройним силам Сполучених Штатів здійснити точні удари по цілях, пов'язаних з бойовим хімічним потенціалом сирійського диктатора Башара аль-Асада", - наголосив Трамп.

Він зазначив, що операція здійснювалася спільно збройними силами Великої Британії та Франції.

"Минулої суботи режим Асада знову застосував хімічну зброю, щоб здійснити масове вбивство невинних цивільних. Цього разу у місті Дума неподалік сирійської столиці Дамаску", - нагадав Трамп.

"Злісна та жалюгідна атака залишила матерів та батьків, немовлят та дітей побиватися в муках та задихатися від нестачі повітря. Це не є діяннями чоловіка - вони є злочинами монстра", - підкреслив президент США.

"Мета наших заходів полягає у встановленні міцного стримуючого фактору проти виробництва, розповсюдження та застосування хімічної зброї", - пояснив Трамп.

За його словами, стратегія стримування відповідає національним інтересам Сполучених Штатів.

"Спільна відповідь Америки, Британії та Франції на вказані злодіяння об'єднає усі інструменти наших національних потужностей - військових, економічних та дипломатичних", - заявив Трамп.

"Ми готові підтримувати заходи з реагування, поки сирійський режим не припинить своє застосування заборонених хімічних речовин", - зауважив глава Білого дому.

"Я також цього вечора маю повідомлення до двох урядів, найбільш відповідальших за підтримку, озброєння та фінансування злочинного режиму Асада. В Ірану та Росії я запитую: що за держава хоче бути пов'язаною з масовим вбивством невинних чоловіків, жінок та дітей? ", - сказав Трамп.

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Президент США вважає, що висновки щодо країн у світі можна робити на основі друзів, з якими вони мають справи.

"Жодна держава не може мати успіху у довгостроковій перспективі шляхом сприяння негідним режимам, брутальним тиранам та вбивцям диктаторам", - наголосив Трамп.

"У 2013 році президент Путін і його уряд пообіцяли світу, що вони гарантують ліквідацію сирійської хімічної зброї. Остання атака Асада і сьогоднішня відповідь - є прямим результатом нездатності Росії дотриматися обіцянки", - підкреслив президент США.

"Росія має вирішити, чи вона продовжить цей темний шлях, чи приєднається до цивілізованих держав як сила, яка виступає за стабільність та мир. Сподіваюся, що одного дня ми поладнаємо з Росією, і може навіть з Іраном", - додав Трамп.

Як повідомляв УНІАН, США, Велика Британія та Франція в ніч на суботу завдали авіаударів по військових об'єктах у Сирії, які пов'язують із хімічною зброєю.