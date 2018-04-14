Столтенберг: дії США і союзників у Сирії схвалюють всі країни-члени НАТО

Генсек зауважив, що, не зважаючи на дипломатичні зусилля, сирійський режим продовжує використовувати хімічну зброю проти власного народу.

За результатами екстреного засідання Північноатлантичного альянсу (НАТО) всі країни-члени договору схвалили дії CША і союзників щодо ударів по об'єктах хімічної інфраструктури в Сирії.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це в суботу по завершенню позачергового засідання Північно-Атлантичної Ради заявив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг.

«Всі союзники НАТО висловили свою повну підтримку діям, спрямованим на обмеження спроможності сирійського режиму застосовувати хімічну зброї та запобіганню подальшим хімічним атакам», - зазначив Столтенберг.

За його словами, в ході засідання Ради, США, Великобританія та Франція поінформували союзників щодо спільної військової операції в Сирії та щодо додаткових невійськових заходів, спрямованих на посилення Конвенції щодо заборони хімічної зброї.

«Три союзники наголосили, що значна кількість інформації свідчить про те, що за атаку на цивільних в Думі 7 квітня, в якій було вбито багато дітей, жінок та чоловіків, відповідальний сирійський режим. Вони також чітко зазначили, що сьогоднішні військові дії були спрямовані на обмеження можливостей сирійському режиму та унеможливлення виготовлення і використання хімічної зброї. Вони наголосили, що використанню сили не було альтернативи», - сказав генсек НАТО.

При цьому Столтенберг висловив переконання, що відповідальні за хімічні атаки мають бути притягнуті до відповідальності. «НАТО послідовно засуджує використання хімічної зброї як загрози міжнародному миру та безпеці», - підкреслив він.

Генсек зауважив, що, не зважаючи на дипломатичні зусилля, сирійський режим продовжує використовувати хімічну зброю проти власного народу.

«Ми закликаємо всіх членів Ради Безпеки ООН дотримуватися взятих зобов’язань. У той же час ми закликаємо всіх, хто підтримує сирійський режим, особливо, Росію, проявити відповідальність, щоб гарантувати, що сирійський режим конструктивно бере участь у женевському процесі, очолюваному ООН», - заявив Столтенберг.

Він також акцентував на тому, що альтернативи військовим діям не було, і не вважає, що нічні ракетні удари можуть підірвати дипломатичні зусилля, спрямовані на вирішення ситуації в Сирії. «Ми підтримуємо мирний процес, очолюваний ООН, немає військового вирішення конфлікту в Сирії…Ми підтримуємо дії минулої ночі», - наголосив генсек НАТО.

При цьому Столтенберг зазначив, що до минулої ночі, коли були нанесені ракетні удари, «союзники по НАТО вичерпали всі можливі шляхи для вирішення цього питання через Раду Безпеки ООН дипломатичними зусиллями».

«Але коли це було заблоковано Росією, не було іншої альтернативи, ніж реагувати так, як реагували союзники минулої ночі», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, США, Великобританія та Франція в ніч на суботу завдали авіаударів по військових об'єктах у Сирії, які пов'язують із хімічною зброєю. Такі дії союзники здійснили після того, як армія Башара Асада вкотре застосувала хімічну зброю, внаслідок якої загинули цивільні особи.