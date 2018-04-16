Екс-глава ФБР припустив, що у Кремля є компромат на Трампа

Звільнений Трампом Комі зазначив, що цілком ймовірно, що у Росії є компромат на нинішнього президента США.

Колишній директор ФБР Джеймс Комі припустив, що російська влада може володіти компроматом на президента США Дональда Трампа.

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Про це Комі заявив в інтерв'ю ABC News. «Це можливо,- зазначив він.- Я не можу говорити, що це малоймовірно, я не кажу, що це дуже ймовірно. Але я кажу, що це можливо».

Джеймс Комі дав інтерв'ю напередодні презентації своєї книги «Вища лояльність: правда, брехня та лідерство», що описує його діяльність на посту глави ФБР і взаємодію з президентом.

Дональд Трамп відправив Джеймса Комі у відставку в травні минулого року, як пояснив сам президент, через його некомпетентність. При цьому на момент виходу у відставку глава ФБР проводив розслідування так званої "російської справи" щодо нового президента, тому його звільнення викликало скандал.

Дональд Трамп вже прокоментував кілька уривків книги Джеймса Комі, опублікованих The Washington Post. Президент США присвятив близько години написанню твітів, в яких називає Комі «лицеміром», «слизьким типом» і «найгіршим директором ФБР за всю історію», а його книгу - «фейком». Мемуари Джеймса Комі повинні надійти у продаж 17 квітня.