Екс-директор ФБР жорстко розкритикував Трампа у своїй книзі: він "егоманьяк", йому байдужа істина

Джеймс Комі був звільнений з посади в травні 2017 року. Пізніше, на слуханнях у Сенаті він висловив переконання, що Трамп звільнив його через розслідування російського втручання.

Колишній директор ФБР Джеймс Комі в новій книзі звинувачує президента США Дональда Трампа в тому, що він «неетичний», неправдивий, і порівнює його з «босом мафії», який вимагає абсолютної лояльності від підлеглих.

Про це 12 квітня повідомили американські засоби інформації, які отримали сигнальні примірники книжки, передає Радіо Свобода.

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«Йому байдужа істина, йому байдужі демократичні інститути. Весь стиль його керівництва персоналізований. Він егоманьяк, який вимагає від оточення беззастережної особистої відданості», – пише Комі про Трампа.

«Йому всі підтакують. І клянуться у вірності. В уявленні таких людей світ поділений на своїх і чужих. Організація ставиться вище моральних норм і вище істини. Відданість, служіння їй виправдовує будь-яку брехню в питаннях великих і малих. У спілкуванні з представниками органів прокуратури Трамп бреше і веде себе вкрай зарозуміло», – зазначає колишній директор ФБР.

Комі був звільнений з посади в травні 2017 року. Пізніше, на слуханнях у Сенаті Комі висловив переконання, що Трамп звільнив його через розслідування Федеральним бюро розслідувань зв’язків американських офіційних осіб з високопосадовцями Росії.

Початок продажу книжки Джеймса Комі запланований на 17 квітня.