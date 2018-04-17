Після недавніх ракетних ударів Сирія не зможе виробляти хімзброю - МЗС Франції

У МЗС впевнені, що після суботніх ударів влада Сирії втратила можливість виробляти і випробовувати хімзброю.

Сирія після суботніх ракетних ударів більше не зможе виробляти хімічну зброю.

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Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан в інтерв'ю радіостанції France Info. У відповідь на запитання він сказав: «Все змушує нас думати, що ні» .

Він розповів, що в ході суботнього удару США і їхніх союзників були зруйновані три об'єкти: місце складування хімічного арсеналу, центр виробництва і дослідницький центр.

Як повідомляв УНІАН, ракетний удар США, Франції і Великобританії став відповіддю на повідомлення про хіматаку в сирійській Думі. Вашингтон стверджує, що його цілями були науково-дослідний центр в районі Дамаска, в якому займалися розробкою, дослідженням і виробництвом хімічних і біологічних технологій, об'єкт для зберігання хімічних речовин на захід від Хомса і сховище хімічних речовин і важливий командний пункт під Хомсом.