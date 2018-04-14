В ООН відреагували на ракетний удар по Сирії

Генсек ООН не став засуджувати дії США, Франції і Британії.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш, коментуючи удари США і їх союзників по Сирії, закликав діяти у відповідності з Статутом ООН.

Про це йдеться в його заяві.

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"Я уважно стежив за повідомленнями про авіаудари по Сирії, які здійснили США, Франція і Великобританія. Є зобов'язання, особливо коли мова йде про мир і безпеку, діяти у відповідності з Статутом ООН і міжнародним правом в цілому", - упевнений Гутерреш.

При цьому генсек ООН не став засуджувати дії трьох держав, зазначивши тільки, що на плечах Радбезу ООН лежить відповідальність за підтримання миру.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати "точкові удари" по Сирії у відповідь на хімічну атаку в сирійській Думі.

Трамп також звернувся до Ірану і Росії, назвавши їх "найбільш відповідальними за підтримку, постачання і фінансування" режиму президента Сирії Башара Асада.

Трамп підкреслив, що удари є прямим результатом нездатності Росії утримати Асада від застосування хімічної зброї.