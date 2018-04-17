"Акт агресії": Путін "охарактеризував" ракетні удари США по Сирії

У прес-службі Кремля повідомили, що лідери держав висловили готовність сприяти відновленню політико-дипломатичних зусиль щодо сирійського досьє.

Президент Росії Володимир Путін і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили реалізацію проекту «Північний потік-2» і ситуацію в Сирії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови глав держав.

«Проведено обмін думками і з питань, пов'язаних із реалізацією проекту «Північний потік - 2», - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що співрозмовники предметно обговорили загострення обстановки в Сирії та навколо неї.

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«Зокрема, президент Росії знову наголосив, що дії групи західних країн, які вчинили акт агресії проти Сирійської Арабської Республіки, грубо порушили норми міжнародного права, включаючи Статут ООН, і завдали істотної шкоди процесу мирного врегулювання сирійської кризи», - йдеться в повідомленні.

Акцентовано на важливості проведення ретельного і об'єктивного розслідування місією ОЗХЗ, що перебуває в Сирії.

З обох сторін висловлено готовність сприяти відновленню політико-дипломатичних зусиль щодо сирійського досьє, зокрема на Женевському і Астанинському майданчиках, і продовжити двосторонні контакти з цього питання.

Як повідомляв УНІАН, попередня розмова Путіна і Меркель відбулася 9 квітня. Тоді в Кремлі заявили, що глави держав виступили за реалізацію проекту з будівництва газопроводу «Північний потік-2» в обхід України.