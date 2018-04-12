Меркель відмовилася завдати військових ударів по Сирії

15:56, 12 квітня 2018
Світ
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REUTERS

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Про це повідомляє Reuters. «Німеччина не братиме участь в можливих - поки не було жодних рішень, я хочу підкреслити - військових діях», - заявила Меркель.

При цьому вона підкреслила, що підтримує зусилля Заходу, спрямовані на те, щоб показати, що використання хімічної зброї неприйнятно.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня від 70 до 150 осіб загинули, отруївшись токсичним газом у місті Дума. Постраждали близько тисячі осіб. Захід звинуватив в атаці режим Асада. Президент США анонсував ракетний удар по Сирії у відповідь на хіматаку.

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Теги: #Сирія#Меркель