Меркель відмовилася завдати військових ударів по Сирії

При цьому вона підкреслила, що підтримує зусилля Заходу, спрямовані на те, щоб показати, що використання хімічної зброї неприйнятно.

Канцлер Ангела Меркель заявила, що Німеччина не приєднається до військових ударів по об'єктах Асада в Сирії.

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Про це повідомляє Reuters. «Німеччина не братиме участь в можливих - поки не було жодних рішень, я хочу підкреслити - військових діях», - заявила Меркель.

При цьому вона підкреслила, що підтримує зусилля Заходу, спрямовані на те, щоб показати, що використання хімічної зброї неприйнятно.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня від 70 до 150 осіб загинули, отруївшись токсичним газом у місті Дума. Постраждали близько тисячі осіб. Захід звинуватив в атаці режим Асада. Президент США анонсував ракетний удар по Сирії у відповідь на хіматаку.