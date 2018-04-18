Пєсков традиційно "не знає", чи залишиться Сурков переговірником щодо України після інавгурації Путіна

Відповідні укази російського президента будуть після 7 травня.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не знає, чи збереже помічник президента Російської Федерації Владислав Сурков повноваження координувати переговори щодо України після інавгурації президента РФ Володимира Путіна.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у Росії.

«Я не маю інформації, хто збереже, хто ні (посади). Після 7 травня будуть укази президента, про які ми будемо вас інформувати. Хто це буде - традиційно ми такої інформації не даємо», - сказав Пєсков.

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При цьому він наголосив, що переговори щодо України перебувають на «паузі» в роботі «нормандської четвірки» і по лінії обміну думками по каналу Сурков - Волкер (спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер).

Водночас він зауважив, що недавно відбулися телефонні переговори Путіна з главами Франції та Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, Сурков є помічником президента РФ, який курирує окупований Донбас.

Інавгурація Путіна пройде 7 травня.