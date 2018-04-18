Пєсков традиційно "не знає", чи залишиться Сурков переговірником щодо України після інавгурації Путіна

13:58, 18 квітня 2018
Світ
681
Владислав Сурков / REUTERS

Про це він сказав, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у Росії.

«Я не маю інформації, хто збереже, хто ні (посади). Після 7 травня будуть укази президента, про які ми будемо вас інформувати. Хто це буде - традиційно ми такої інформації не даємо», - сказав Пєсков.

Читайте такожСурков процитував репера Оксімірона та спрогнозував Росії століття геополітичної самотності

При цьому він наголосив, що переговори щодо України перебувають на «паузі» в роботі «нормандської четвірки» і по лінії обміну думками по каналу Сурков - Волкер (спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер).

Водночас він зауважив, що недавно відбулися телефонні переговори Путіна з главами Франції та Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, Сурков є помічником президента РФ, який курирує окупований Донбас.

Інавгурація Путіна пройде 7 травня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #інавгурація#Володимир Путін#Владислав Сурков