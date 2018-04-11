Інавгурація переобраного в РФ президента Путіна відбудеться 7 травня

Після вступу "нового" президента на посаду уряд Дмитра Медведєва складе свої повноваження.

Інавгурація переобраного президента Російської Федерації Володимира Путіна відбудеться 7 травня.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, виступаючи зі звітом уряду в Держдумі.

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«Звіт уряду - це зазвичай підбиття підсумків роботи за рік, але з урахуванням того, що це особливий звіт, про що я сказав, сьогодні, напевно, недостатньо говорити тільки про це. Країна обрала президента, 7 травня після вступу на посаду, відповідно до конституції уряд складе свої повноваження, тому це останній звіт його нинішнього складу, тому я вважаю важливим згадати шість років роботи, якими вони були», - сказав Медведєв.

У Кремлі також підтвердили, що інавгурація Путіна відбудеться 7 травня.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня, в день річниці анексії Криму, в Росії пройшли вибори президента.

23 березня Центрвиборчком РФ визнав вибори такими, що відбулися, повідомивши, що діючий президент Володимир Путін переміг з результатом 76,69%.

Обраний президент РФ вступає на посаду після закінчення шести років з дня попереднього вступу на посаду глави держави. У 2012 році інавгурація Путіна відбулася 7 травня.

Напередодні 6 травня 2012 року в Москві пройшли масові протести проти переобрання Путіна, внаслідок заворушень було затримано понад 400 осіб, частину з них було засуджено за так званою «болотною справою».