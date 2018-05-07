У Москві сьогодні відбудеться інавгурація Путіна (відео)

Путін отримає право перебувати на посаді президента РФ ще шість років - до 7 травня 2024 року.

Урочиста церемонія вступу Володимира Путіна на посаду президента Росії відбудеться в понеділок опівдні у Великому Кремлівському палаці в Москві.

Після неї Путін отримає право перебувати на цій посаді ще шість років - до 7 травня 2024 року. На церемонію прийде близько п'яти тисяч гостей.

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Інавгурація проводиться опівдні.

Четверта інавгурація, але п'ятий термін Володимира Путіна

Церемонія інавгурації стане для нього четвертою. Керувати країною він буде наступні шість років.

Путін вперше став президентом у 2000 році, а в 2004-му його переобрали на новий термін. Він не брав участі у виборах 2008 року, оскільки за Конституцією одна і та ж людина не має права балотуватися три рази поспіль. Тоді відбулася так звана рокировка - підтримавши в якості кандидата в президенти Дмитра Медведєва, в травні 2008-го Путін зайняв пост прем'єр-міністра. Тоді ж до Конституції внесли зміни, згідно з якими президент РФ тепер обирається не на чотири роки, а на шість років.

Путін знову став главою РФ в 2012-му, а в 2018-му виграв вибори з нібито рекордною підтримкою - за нього проголосували більше 56,4 мільйона виборців. У той же час, вибори пройшли з очевидними масовими фальсифікаціями.

Церемонія інавгурації стане сьомою в історії сучасної Росії. За традицією, що склалася, вона пройде в парадній резиденції глави російської держави - Великому Кремлівському палаці. Захід розпочнеться опівдні і триватиме близько 50 хвилин.

Ядерний чемоданчик

Як верховний головнокомандувач, Путін керує стратегічними ядерними силами. Після церемонії він знову отримає всі атрибути влади, в тому числі ядерний чемоданчик.

Ядерний чемоданчик - пристрій, що зберігає коди для приведення в дію ядерного арсеналу, він завжди знаходиться у вищих політичних і військових керівників держави, що володіють ядерною зброєю.

Акції протестів напередодні інавгурації Володимира Путіна

5 травня на акціях протесту "Він нам не цар", приурочених до інавгурації Володимира Путіна, затримали понад 250 осіб. Серед затриманих були і прості перехожі, які не брали участі в протестах.

За даними видання понад 150 осіб були затримані в Красноярську. У Якутську після несанкціонованої акції і мітингу поліція затримала 75 осіб, це майже всі учасники протесту, серед них кілька журналістів. У Новокузнецьку після мітингу в відділенні поліції виявилися більш 20 чоловік.

Під час акції протесту "Він нам не цар" в Москві затримали і опозиційного політика і організатора протестів Олексія Навального.

Як повідомляв УНІАН, уряд Росії на чолі з Дмитром Медведєвим у день інавгурації президента Володимира Путіна піде у відставку і, ймовірно, вже через добу буде оголошено ім'я наступного прем'єр-міністра.