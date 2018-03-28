Наблизилися до позицій США: у Сирії могло відбутися повторення розгрому найманців РФ

"Російські елементи" в Сирії підійшли занадто близько до позицій солдатів США, після чого голова Комітету начальників штабів ЗС США генерал Джон Данфорт зв'язався з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Війська США запобігли зіткненню з росіянами в Сирії, аналогічному тому інциденту, коли в результаті авіаудару Сполучених Штатів загинули російські найманці.

Про це у вівторок, 27 березня, заявив глава Пентагону Джеймс Меттіс, передає DW.com.

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"Російські елементи" пересувалися по лінії розмежування на схід від річки Євфрат - до тієї території, де сторони можуть проводити операції, розповідає Меттіс. Однак вони, за його словами, підійшли занадто близько до позицій солдатів США. Голова Комітету начальників штабів ЗС США генерал Джон Данфорт тоді зв'язався з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим у зв'язку з інцидентом, після чого росіяни відступили.

Меттіс не згадав про те, коли саме це відбулося, однак 22 березня Пентагон випустив заяву про те, що Данфорт і Герасимов провели переговори щодо Сирії та низки інших питань.

У Сирії 8 лютого під авіаудар очолюваної США коаліції потрапили проурядові загони, які намагалися захопити місцевий нафтозавод. Повідомлялося, ці загони були сформовані в основному з російських найманців. За різними оцінками, в результаті могли загинути від кількох десятків до ста осіб. За даними групи незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT), деякі із загиблих були найманцями "ПВК Вагнера".