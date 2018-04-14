"Було три цілі": у Пентагоні розповіли деталі завданого удару по Сирії

У Пентагоні зазначили, що удари з повітря припиняться, коли сирійський режим припинить використовувати хімічну зброю.

Під час нанесення удару по Сирії в суботу, 14 квітня, американські військові подвоїли кількість зброї порівняно з минулим роком.

Про це заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс, пише CNN.

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"Воно було використано за призначенням, для нанесення шкоди за програмою хімічної зброї. Ми визначили цілі, як хімічну зброю. І ми не будемо розширювати територію нанесення удару. Ми були дуже точні і пропорційні. Але в той же час, це був важкий удар", - розповів він.

Як передає CNN, глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Джозеф Данфорд зазначив, що всього було три цілі, а саме дослідний центр в Дамаску, склад з хімічною зброєю на заході Хомса, і третя ціль, яка знаходиться поруч з другою.

Він пояснив, що на останньому об'єкті знаходилося обладнання, пов'язане з хімічною зброєю і важливий командний пост.

Меттіс додав, що на даний момент про втрати не повідомлялося. Данфорд зазначив, що нанесення повітряних ударів було завірене. Представники Пентагону відзначили, що удари з повітря припиняться, коли сирійський режим припинити використовувати хімічну зброю.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати "точкові удари" по Сирії у відповідь на хімічну атаку в сирійській Думі.

Трамп також звернувся до Ірану і Росії, назвавши їх "найбільш відповідальними за підтримку, постачання і фінансування" режиму президента Сирії Башара Асада.

Трамп підкреслив, що удари є прямим результатом нездатності Росії утримати Асада від застосування хімічної зброї.