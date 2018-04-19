Сирія передала Росії дві "розумні" ракети США, які не розірвалися в ході удару

Дві крилаті ракети,, що не розірвалися при ударі, знаходяться в досить хорошому стані.

Сирійські військові знайшли і передали Росії дві крилаті ракети, що не розірвалися в ході авіаудару США і союзників по Сирії в ніч на 14 квітня.

Читайте такожПісля недавніх ракетних ударів Сирія не зможе виробляти хімзброю - МЗС Франції

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерело в сирійському військовому відомстві, обидві ракети в досить хорошому стані. Позавчора (17 квітня) вони були передані російським військовим. У Росію їх відправили 18 квітня.

Офіційного підтвердження цієї інформації від російської сторони поки немає.

Як повідомляв УНІАН, США, Франція і Великобританія провели серію ракетних ударів по об'єктах в Сирії 14 квітня. Це стало відповіддю на повідомлення про хіматаку в сирійській Думі. Цілями ударів стали три об'єкти в районі Дамаска і Хомса, імовірно пов'язані з сирійської програмою щодо створення хімічної зброї.

Анонсуючи атаку у своєму твіттері, президент США Дональд Трамп попередив, що в Сирію полетять «нові і розумні» ракети. Після авіаудару Трамп заявляв, що всі ракети успішно досягли цілі. За даними Міноборони Росії, західні союзники випустили по Сирії 103 ракети, 71 з яких була збита сирійською ППО.