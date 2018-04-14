Пентагон заявив про неефективність ППО Сирії

Зусилля Сирії з оборони були в основному неефективними і очевидно підвищували ризик для власного населення.

Сирійські сили протиповітряної оборони (ППО) не змогли перехопити жодної ракети або літаки США, Великобританії і Франції в ході удару, завданого сьогодні цими країнами по трьох об'єктах в Сирії.

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Про це заявив представник Об'єднаного комітету начальників штабів генерал-лейтенант Кеннет Маккензі на брифінгу. Всього, за оцінками Пентагону, Сирійська армія випустила більше 40 ракет класу земля-повітря, передає kommersant.ru.

«Більшість цих запусків відбулися після того, як наш удар був закінчений. Схоже, що режим запустив багато з цих ракет по балістичній траєкторії, тобто без наведення. Зусилля Сирії з оборони були в основному неефективні і очевидно підвищували ризик для власного населення, виходячи з такої невибіркової відповіді. Якщо ви запускаєте залізо в повітря без націлювання, воно повинно куди-небудь впасти»,- сказав генерал-лейтенант Маккензі.

Всього по трьох «чітко визначених цілях» було випущено 105 ракет, розповів він. З них - по дослідницькому центру в околицях Дамаска було випущено 76 ракет, 22 - по об'єкту, що союзники вважають складом хімічної зброї, і ще 5 - по бункеру, в якому зберігалась зброя.

Пентагон не має даних про роботу російських систем ППО в ході удару США, Великобританії і Франції, зазначив представник Об'єднаного комітету начальників штабів.

Як повідомляв УНІАН, після повідомлень про хімічну атаку в Думі президент США Дональд Трамп в ніч на 14 квітня оголосив про рішення завдати удару по Сирії. За попередніми даними, в результаті удару три людини постраждали, загиблих немає. НАТО підтримало рішення коаліції, до якої також увійшли Великобританія і Франція.