Після масових протестів прем'єр-міністр Вірменії пішов у відставку (відео)

Саргсян зазначив, що протести на вулицях спрямовані проти нього, тому він прийняв рішення піти у відставку.

Прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян пішов у відставку.

Про це йдеться в його заяві на сайті уряду Вірменії.

"Нікол Пашинян був правий. Я був не правий. Ця ситуація має кілька рішень, але на жодне з них я не піду. Це не моє. Я залишаю посаду прем'єр-міністра країни", - йдеться в заяві Саргсяна.

Прем'єр додав, що протести на вулицях спрямовані проти нього, тому він прийняв рішення піти у відставку.

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"Я виконую вашу вимогу. Бажаю миру нашій країні", - зазначив Саргсян.

Відставка глави уряду відбулася на тлі багатоденних масових акцій протесту в столиці Вірменії та інших містах країни.

Нагадаємо, акції протесту проходять в Єревані з 13 квітня. Активісти виступають проти обрання екс-президента Саргсяна на посаду прем'єр-міністра Вірменії. Саргсян займає керівні посади у Вірменії з 2007 року.

Активісти періодично проводять мітинги, ходи, перекривають вулиці, намагаються перешкодити роботі державних органів. Поліція щодня затримує десятки протестувальників, більшість з яких невдовзі відпускає.

Прем'єр-міністр Серж Саргсян в суботу закликав опозиційного депутата та організатора протестів Ніколу Пашиняна до діалогу. Пашинян відповів на пропозицію Саргсяна, що готовий обговорювати лише питання його відставки.

Парламент Вірменії 17 квітня, обрав екс-президента Сержа Саргсяна новим прем'єр-міністром республіки. Повноваження Сержа Саргсяна на посаді президента були припинені 9-го квітня після обрання четвертого президента Вірменії Армена Саркісяна, який став першим главою держави, обраним парламентом після переходу країни в 2015 році до парламентської форми правління.