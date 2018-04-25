У ЄС відреагували на масові протести у Вірменії і відставку Саргсяна

Євросоюз розраховує на продовження роботи з Єреваном щодо реалізації амбітного порядку денного ЄС-Вірменія.

Делегація Євросоюзу у Вірменії і акредитовані в країні посольства держав-членів ЄС відреагували на відставку прем'єр-міністра Сержа Саргсяна й акції протестів в країні.

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Євросоюз взяв до відома відставку прем'єр-міністра Вірменії Сержа Саргсяна. "Ми дуже вітаємо мирний характер змін, свідками яких ми стали. Як і раніше залишається важливим плавне та мирне розв'язання нинішньої ситуації. Вирішальним залишається національний діалог з залученням всіх зацікавлених політичних сторін", - цитує заяву радіо Азатутюн.

Євросоюз розраховує на продовження роботи з Вірменією щодо реалізації амбітного порядку денного ЄС-Вірменія відповідно до Угоди про всеосяжне та розширене партнерство, ратифіковане 11 квітня 2018 року.

23 квітня після кількаденних мітингів із вимогою відставки прем’єра Сержа Саргсяна, до яких приєдналися військовослужбовці, очільник уряду таки оголосив про свою відставку.

Саргсян правив державою з 2008 по 2018 рік як президент, а після зміни форми правління на парламентську республіку був обраний парламентом прем'єром. Саме це і обурило громадян країни, які розцінили прем'єрство Саргсяна як узурпацію влади.

Перший віце-прем'єр Вірменії Карен Карапетян розпочав виконання обов'язків глави уряду у зв'язку з відставкою Саргсяна.

Вранці, 25 квітня, в столиці Вірменії Єревані відновилися акції протесту проти чинної влади, зокрема, громадяни вимагають дострокових виборів.

За словами лідера протестів, опозиційного депутата Нікола Пашиняна, правляча Республіканська партія Вірменії хоче "скористатися відставкою Сержа Саргсяна та зберегти владу".