Уряд Вірменії визначився з наступником Саргсяна

Керувати кабінетом міністрів буде заступник прем’єра.

Вірменський уряд обрав тимчасово виконуючим обов’язки прем’єр-міністра країни Карена Карапетяна. Посаду обійняв перший віце-прем'єр.

Читайте такожПісля масових протестів прем'єр-міністр Вірменії пішов у відставку (відео)

Рішення було схвалено на позачерговому засіданні уряду в понеділок, 23 квітня, передає ТСН. Йому передувала заява вже екс-прем’єра Сержа Саргсяна про відставку. Той заявив, що лідер протестів у Вірменії Нікол Пашинян був правий щодо політичних оцінок ситуації в державі. "Нікол Пашинян мав рацію. Я був не правий. Ситуація, що склалася має кілька рішень, але ні на один з них я не піду. Це не моє. Я залишаю пост керівника країни, посаду прем'єр-міністра", - наголосив Саргсян.

Офіційно відставка глави уряду оформлена з формулюванням про "неможливість виконання повноважень". За законами країни, виконувати функції прем’єра має його перший заступник.

Карапетян був прем’єром країни з 13 вересня 2016 року до 9 квітня 2018 року. Потім, до 17 квітня, він виконував обов’язки глави уряду.

Як повідомляв УНІАН, протести в Єревані та низці інших міст Вірменії тривають з 13 квітня.