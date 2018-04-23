У Єревані частина військових перейшла на бік мітингувальників (відео)

Військові долучилися до акції протесту, яка проходить в центрі вірменської столиці.

У столиці Вірменії Єревані військові приєдналися до мітингувальників, які вийшли на вулиці через призначення Сержа Саргсяна прем'єр-міністром країни.

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Про це повідомляє у "Tвіттері" телеканал "Дождь". "У Єревані на сторону протестувальників тепер стали і військові", - йдеться у повідомленні. Мітингувальники привітали рішення військових оплесками, після чого рушили єдиною колоною проспектом Баграмяна.

Окрім військових до протестувальників долучилися представники церкви.

Нагадаємо, що акції протесту проти призначення Саргсяна на пост прем'єр-міністра Вірменії тривають в Єревані з 13 квітня. Незважаючи на багатотисячні протести, парламент Вірменії таки призначив Сержа Саргсяна прем'єр-міністром. На тлі масових заворушень опозиційний лідер Нікол Пашинян оголосив початок "оксамитової революції".

Мітингувальники почали блокувати дороги вантажівками. Учасники акції приводили з собою дітей і саджали на проїжджій частині. Поліція затримала більше сотні протестувальників.

21 квітня президент Вірменії вийшов до протестувальників і провів переговори з лідером опозиції, за результатами яких заявив, що "сподівається" на продовження діалогу. Однак 22 квітня запланований діалог між прем'єр-міністром країни Сержем Саргсяном і Пашиняном зірвався. Пізніше лідера протестів було затримано.