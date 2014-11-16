Саміт G20: США, Японія та Австралія об’єдналися у боротьбі з Росією – Reuters

Про це президент США Барак Обама, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе і прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебботт домовилися під час тристоронньої зустрічі на саміті "Великої двадцятки" у Брісбені, повідомляє агентство Reuters.

Як уточнили лідери країн, вони будуть боротися із наслідками анексії Росією українського Криму та її діями на Донбасі, що "дестабілізують східну Україну".

Читайте такожАвстралія вимагає від Росії співпрацювати зі слідством у справі про "Боїнг"Окрім того, у спільній заяві йшлося про намір притягнути до відповідальності винних у катастрофі малайзійського Boeing-777 рейсу MH17, що було збито 17 липня 2014.

Як відомо, на саміті в Брісбені Обама заявив про готовність посилити тиск на Росію, якщо вона не змінить курс щодо України. У той же час, на думку прем'єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона, на саміті G20 Росія отримала чіткий сигнал – припинити своє втручання в Україні або отримати нові санкції.