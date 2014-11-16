Обама заявив про готовність посилити тиск на Росію

Про це він сказав на підсумковій прес-конференції після завершення саміту лідерів країн G20, який відбувся в австралійському Брісбені.

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Барак Обама зазначив, що останнім часом мав кілька розмов з президентом Росії Володимиром Путіним. За словами американського президента, його позиція в приватній розмові з Путіним щодо кризи в Україні була такою ж, яку він відстоює публічно.

"У Росії є можливість обрати інший шлях, щоб вирішити проблему України таким чином, коли поважає суверенітет України, і згідно з міжнародним правом. Саме цьому ми віддаємо перевагу. Якщо буде саме так, тоді я буду першим, хто запропонує скасувати санкції, які, відверто кажучи, мають руйнівний вплив на російську економіку", - сказав президент США.

Крім того, американський лідер зазначив, що якщо Володимир Путін буде продовжувати йти обраним шляхом, а саме: порушувати норми міжнародного права, забезпечувати сепаратистів в Україні важким озброєнням, порушувати мінські угоди, на які він погодився, то в такому разі міжнародна ізоляція Росії продовжиться.

"Під час моїх зустрічей з європейськими лідерами вони підтвердили свою точку зору, що зараз Росія не дотримується угоди, яку Володимир Путін підписав або на яку погодився, і наслідком є те, що ми збираємося продовжувати підтримувати економічну ізоляцію, зберігаючи при цьому можливість для дипломатичного вирішення", - підкреслив Барак Обама.

Він також заявив, що США разом з партнерами "зберігають можливості і постійно вивчають додаткові механізми, щоб, у разі необхідності, посилити тиск на Росію".