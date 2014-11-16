Обама заявив про готовність посилити тиск на Росію
Президент США Барак Обама заявляє про готовність посилити тиск на Росію, якщо вона не змінить курс щодо України.
Про це він сказав на підсумковій прес-конференції після завершення саміту лідерів країн G20, який відбувся в австралійському Брісбені.
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Барак Обама зазначив, що останнім часом мав кілька розмов з президентом Росії Володимиром Путіним. За словами американського президента, його позиція в приватній розмові з Путіним щодо кризи в Україні була такою ж, яку він відстоює публічно.
"У Росії є можливість обрати інший шлях, щоб вирішити проблему України таким чином, коли поважає суверенітет України, і згідно з міжнародним правом. Саме цьому ми віддаємо перевагу. Якщо буде саме так, тоді я буду першим, хто запропонує скасувати санкції, які, відверто кажучи, мають руйнівний вплив на російську економіку", - сказав президент США.
Крім того, американський лідер зазначив, що якщо Володимир Путін буде продовжувати йти обраним шляхом, а саме: порушувати норми міжнародного права, забезпечувати сепаратистів в Україні важким озброєнням, порушувати мінські угоди, на які він погодився, то в такому разі міжнародна ізоляція Росії продовжиться.
"Під час моїх зустрічей з європейськими лідерами вони підтвердили свою точку зору, що зараз Росія не дотримується угоди, яку Володимир Путін підписав або на яку погодився, і наслідком є те, що ми збираємося продовжувати підтримувати економічну ізоляцію, зберігаючи при цьому можливість для дипломатичного вирішення", - підкреслив Барак Обама.
Він також заявив, що США разом з партнерами "зберігають можливості і постійно вивчають додаткові механізми, щоб, у разі необхідності, посилити тиск на Росію".