Кемерон: на саміті G20 Путін отримав чіткий сигнал щодо України
10:32, 16 листопада 2014Політика
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Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив, що на саміті G20 Росія отримала чіткий сигнал - припинити своє втручання в Україні або отримати нові санкції.
REUTERS
"Думаю, що позитивним підсумком цього саміту стало те, що країни ЄС та США ясно дали зрозуміти Росії, як ми будемо реагувати на цю проблему",- сказав Девід Кемерон, пише Бі-бі-сі.
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"Цей підхід залишиться незмінним і через місяці, і через роки", - підкреслив він.
Як повідомляв УНІАН, російський президент Володимир Путін достроково залишив саміт G20, пославшись на те, що йому потрібно виспатись.
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