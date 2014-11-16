Кемерон: на саміті G20 Путін отримав чіткий сигнал щодо України

"Думаю, що позитивним підсумком цього саміту стало те, що країни ЄС та США ясно дали зрозуміти Росії, як ми будемо реагувати на цю проблему",- сказав Девід Кемерон, пише Бі-бі-сі.

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"Цей підхід залишиться незмінним і через місяці, і через роки", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, російський президент Володимир Путін достроково залишив саміт G20, пославшись на те, що йому потрібно виспатись.