Лідер System of a Down пообіцяв приїхати до Вірменії

Музикант останнім часом виступає з посланнями у зв’язку з подіями в Вірменії, підтримуючи акції протесту.

Лідер рок-гурту System of a Down Серж Танкян, вірменин за походженням, заявляє про намір приїхати до Вірменії, де тривають акції протесту.

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Танкян у Facebook направив своє послання «переможним братам і сестрам у Вірменії».

«Мені дуже сумно, що досі я не зміг особисто приєднатися до вас через жахливий вірус, однак я пильно стежив за вами і робив коментарі, коли відчував, що це може щось змінити. Обіцяю скоро бути у Вірменії», – написав Танкян.

Музикант останнім часом виступає з посланнями у зв’язку з подіями в Вірменії, вітаючи народний рух.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку демонстранти у Вірменії перекрили транспортне сполучення між столицею країни Єреваном та міжнародним аеропортом «Звартноц». Також не працює станція метро «Єритасардакан» («Молодіжна»), перекрита більшість головних транспортних артерій міста.