Блокувати дороги і аеропорти: лідер опозиції Вірменії закликав до акції непокори

Із цим закликом Нікол Пашинян виступив у вівторок ввечері на мітингу на площі в Єревані.

Лідер опозиції Вірменії Нікол Пашинян закликав своїх прихильників у середу вранці заблокувати всі аеропорти, автомобільні дороги й залізницю країни.

Із цим закликом він виступив у вівторок ввечері на мітингу на площі в Єревані, передає Новости-Армения.

"Завтра з 8:15 ранку будуть заблоковані всі дороги, магістралі, у тому числі, міждержавні, метрополітен, аеропорти, залізниці - вся комунікація, все, що може бути заблоковано", - заявив Пашинян.

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Він також закликав оголосити тотальний страйк у освітніх установах і в інших відомствах.

Лідер опозиції також повідомив, що завтра ввечері о 19:00 на площі Республіки відбудеться черговий мітинг.

За його словами, переговори навколо внутрішньополітичної ситуації можуть проходити тільки про здачу влади Республіканською партією Вірменії.

"Ніякого відступу не буде. Ми будемо продовжувати звільнення Вірменії сантиметр за сантиметром...Наша перемога зафіксувала народження нової Вірменії, де вся влада належить народові", - заявив він

Пашинян закликав співробітників сил правопорядку приєднатися до протестних мас. Він також подякував фракції блоку "Царукян", АРФ "Дашнакцутюн" і блоку "Елк" за підтримку своєї кандидатури в парламенті.

"Сьогодні фракція Республіканської партії Вірменії проявила свою провокаційну сутність. Вони хотіли, щоб кандидат від народу пішов на провокації і вийшов з себе. Але не вийшло", - сказав він, заявивши, що правляча партія буде змушена визнати вибір єдиного кандидата від народу.

Як повідомляв УНІАН, депутати парламенту Вірменії на засіданні у вівторок не підтримали кандидатуру лідера опозиції Ніколу Пашиняна на пост прем'єр-міністра країни.