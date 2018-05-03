У США пасажирський літак здійснив аварійну посадку через тріснутий ілюмінатор (відео)
14:27, 03 травня 2018Світ
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Пасажирський літак авіакомпанії Southwest Airlines здійснив термінову посадку через ілюмінатор, який тріснув під час польоту.
Ілюстрація \ REUTERS
Літак виконував рейс із Чикаго до Ньюарка, коли пасажири помітили тріщину в ілюмінаторі. Аварійне приземлення пілоти здійснили на півдорозі, всіх 76 пасажирів з борту евакуювали.
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Літак з дефектом відправили на експертизу.
Як повідомляв УНІАН, два тижні тому літак цієї ж компанії здійснив інший екстремальний виліт. На висоті у нього вибухнув двигун, внаслідок чого загинула одна пасажирка.
Пасажирський літак американської компанії приземлився із тріснутим вікном
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