У США пасажирський літак здійснив аварійну посадку через тріснутий ілюмінатор (відео)

14:27, 03 травня 2018
Світ
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Ілюстрація \ REUTERS

Літак виконував рейс із Чикаго до Ньюарка, коли пасажири помітили тріщину в ілюмінаторі. Аварійне приземлення пілоти здійснили на півдорозі, всіх 76 пасажирів з борту евакуювали.

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Літак з дефектом відправили на експертизу.

Як повідомляв УНІАН, два тижні тому літак цієї ж компанії здійснив інший екстремальний виліт. На висоті у нього вибухнув двигун, внаслідок чого загинула одна пасажирка.

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Теги: #літак#аварійна посадка