У США пасажирський літак здійснив аварійну посадку через тріснутий ілюмінатор (відео)

Пасажирський літак авіакомпанії Southwest Airlines здійснив термінову посадку через ілюмінатор, який тріснув під час польоту.

Літак виконував рейс із Чикаго до Ньюарка, коли пасажири помітили тріщину в ілюмінаторі. Аварійне приземлення пілоти здійснили на півдорозі, всіх 76 пасажирів з борту евакуювали.

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Літак з дефектом відправили на експертизу.

Як повідомляв УНІАН, два тижні тому літак цієї ж компанії здійснив інший екстремальний виліт. На висоті у нього вибухнув двигун, внаслідок чого загинула одна пасажирка.