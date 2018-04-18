ЗМІ про аварію літака в США: через вікно частково висмоктало пасажира, одна людина загинула

01:51, 18 квітня 2018
Світ
2946
Всього на борту літака знаходилися 143 пасажири і п'ять членів екіпажу / фото avianews.com

Читайте такожВнаслідок авіакатастрофи в Алжирі загинули понад 250 військових - ЗМІ

Як повідомляє avianews.com, авіалайнер здійснив успішну аварійну посадку в аеропорту Філадельфії. Оскільки авіалайнер був оснащений антеною для забезпечення доступу в інтернет під час польоту, деякі пасажири вели пряму трансляцію того, що відбувається на борту літака.

Національне бюро з безпеки на транспорті США (NTSB) повідомило про те, що в інциденті постраждали вісім пасажирів, один з яких загинув. У бюро не уточнили, чи йдеться про пасажира, який сидів біля пошкодженого ілюмінатора і частково виявився зовні літака.

Всього на борту літака знаходилися 143 пасажири і п'ять членів екіпажу. Це перший випадок загибелі пасажира на рейсі американської авіакомпанії з 2009 року.

Раніше ЗМІ повідомляли про одного постраждалого в результаті інциденту з літаком Southwest Airlines.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #літак#США