ЗМІ про аварію літака в США: через вікно частково висмоктало пасажира, одна людина загинула

Авіалайнер був оснащений антеною для забезпечення доступу в інтернет під час польоту, деякі пасажири вели пряму трансляцію того, що відбувається на борту літака.

У Boing 737-700 американського лоу-коста Southwest Airlines після вильоту з нью-йоркського аеропорту Ла-Гуардія в польоті вибухнув лівий двигун, уламки якого пошкодили ілюмінатор, через який частково висмоктало пасажира, що сидів біля вікна.

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Як повідомляє avianews.com, авіалайнер здійснив успішну аварійну посадку в аеропорту Філадельфії. Оскільки авіалайнер був оснащений антеною для забезпечення доступу в інтернет під час польоту, деякі пасажири вели пряму трансляцію того, що відбувається на борту літака.

Національне бюро з безпеки на транспорті США (NTSB) повідомило про те, що в інциденті постраждали вісім пасажирів, один з яких загинув. У бюро не уточнили, чи йдеться про пасажира, який сидів біля пошкодженого ілюмінатора і частково виявився зовні літака.

Всього на борту літака знаходилися 143 пасажири і п'ять членів екіпажу. Це перший випадок загибелі пасажира на рейсі американської авіакомпанії з 2009 року.

Раніше ЗМІ повідомляли про одного постраждалого в результаті інциденту з літаком Southwest Airlines.