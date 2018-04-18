"Вибух стався миттєво, почався хаос" - пасажири розповіли про ситуацію в літаку після вибуху двигуна (фото)

На борту літака, який виконував рейс Нью-Йорк-Далас, перебували майже півтори сотні пасажирів.

Під час польоту американського літака раптово вибухнув двигун. Загинула жінка, ще одну пасажирку ледь не висмоктало розбите вікно ілюмінатора. Пілотам вдалося екстрено посадити літак у Філадельфії.

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Літак американської компанії Southwest Airlines вилетів з Нью-Йорка, на борту було 144 пасажири і п'ять членів екіпажу. Через чотири години вони повинні були приземлитися в Даласі, передає ТСН.

"Пройшло приблизно 20 хвилин після зльоту літака. На висоті 9 км з кабіни надійшло кілька повідомлень і попереджень. Екіпаж надів кисневі маски і повідомив про несправність одного двигуна. Вони летіли на одному двигуні і екстрено сіли", - сказав голова Національної ради з безпеки на транспорті США Роберт Сумвольт.

Пасажири згадують, що літак різко знизився на кілька метрів. У соцмережі поширюють відео – всі пасажири в кисневих масках, а величезний літак - трясе. Також пасажири розмістили фотографії літака, вибите вікно, залишки двигуна.

Вибух розірвав двигун на шматки, пошкодив крило і фюзеляж. Уламки летіли в різні боки – один з них вибив ілюмінатор. Після розгерметизації одну з пасажирок ледь не висмоктало у вікно. За даними ЗМІ, один з уламків сильно поранив пасажирку Дженніфер Ріордан з Нью-Мексико. Після того, як пілоти посадили літак у Філадельфії, жінку одразу відвезли в лікарню. Однак врятувати її не змогли.

Про загиблу Дженніфер Ріордан відомо, що вона була заміжня, у неї залишилися діти. Про це пише ABC News. Жінка працювала в сфері маркетингу в Центрі медичних наук університету Нью-Мексико.

Пасажир Метт Тренчин згадує, що вибух стався блискавично, вибило скло у вікні, почався хаос, в салоні відчувався запах диму. "Ми почали знижуватися. Деякі пасажири не могли втримати свій жах, а деякі плакали, коли побачили через відкрите вікно пошкоджений двигун", - згадує пасажир.

Пасажир Джим Деметрос сидів через три ряди від розбитого вікна. Каже, вся увага була прикута до жінки, яка отримала травми. "Це був досить страшний інцидент. Але екіпаж зробив фантастичну роботу, щоб всіх заспокоїти", - згадує чоловік.

Інша пасажирка Кассі Адамс згадує, що майже відразу після того, як було розбито вікно, у нього мало не висмоктало жінку. "Двоє хоробрих чоловіків відразу відреагували, схопили її й затягли назад у салон", - сказала Адамс.

Один з чоловіків стояв біля розбитого вікна, щоб туди більше нікого не засмоктало. "Це було страшно. Ті чоловіки - герої", - зазначила Адамс.

Сім людей отримали незначні травми, госпіталізація їм не знадобилася.

В аеропорт через хвилини приїхали пожежники і поліцейські. "Наші пожежники накрили все піною, був ризик витоку палива", - зазначив представник пожежної служби Філадельфії Адам Тіль.

Чому в небі вибухнув двигун – досі невідомо. Розслідування, вважають чиновники, буде тривати мінімум рік.

Генеральний директор Southwest Airlines Гері Келлі висловив вдячність, що ніхто інший не був серйозно поранений, але назвав смерть пасажира "трагічною втратою". "Це сумний день, і наші серця разом з родиною та близькими загиблої клієнтки", - сказав Келлі під час прес-конференції.

Він заявив, що не знав про проблеми з літаком Boeing 737, який востаннє перевірили в неділю. Тоді не виявили жодних проблем, у тому числі з двигуном. Келлі назвав Boeing 737 "робочим конем авіаліній". Двигун, який вибухнув, пройшов більше 40 тис. циклів. З моменту його останнього ремонту було 10 тис. циклів. Двигуни зазвичай ремонтують після 30 тис. циклів.

Келлі уточнив, що це перший подібний випадок на борту літака цієї авіакомпанії. Він похвалив екіпаж і назвав капітана польоту Таммі Джо Шульц "дуже досвідченою", додавши, що вона почала працювати в компанії в 1994 році і була капітаном "більше десяти років". Про неї відомо, що у свій час вона була американським військово-морським пихотинцем. Шульц стала однією з перших жінок-пілотів винищувачів в історії американського флоту і однією з перших жінок, які літають на F-18.

"Вони (екіпаж) чудово виконали свою роботу", - додав Келлі.

Компанія Boeing також висловила "глибоке співчуття сім'ї загиблої".

Трагедія на борту літака для американських пасажирських перевезень - перша за останні дев'ять років. У 2009 році літак Colgan 3407 розбився біля Буффало в штаті Нью-Йорк. Тоді загинули 49 людей на борту і одна людина на землі.