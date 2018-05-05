"Він нам не цар": у Росії почалися приурочені до інавгурації Путіна протести, є затримані

Крім головного гасла акції, на плакатах протестувальників написано "Досить брехати" і "Досить воювати".

У російських містах почалися протестні акції «Він нам не цар», організовані прихильниками російського опозиційного політика Олексія Навального. Крім головного гасла акції, на плакатах протестувальників написано "Досить брехати" і "Досить воювати".

Як повідомляє "Медуза", узгоджені акції пройшли у Владивостоці, Хабаровську, Комсомольську-на-Амурі, Південно-Сахалінську, Магадані та Іркутську.

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У Барнаулі, де акція проходила в гайд-парку і не вимагала узгодження, кілька людей були затримані. За словами активістів, учасників акції звинуватили у створенні перешкод для проведення іншого заходу за участю школярів. Затримані щонайменше 10 осіб.

О 9 ранку заплановано початок акцій у ряді сибірських міст, у тому числі Новосибірську, Томську, Красноярську, Улан-Уде.

У Красноярську перед акцією була затримана координатор штабу Навального Яна Герасимова, її звинувачують в організації неузгодженого заходу.

Як повідомляв УНІАН, інавгурація переобраного президента Російської Федерації Володимира Путіна відбудеться 7 травня.

Нагадаємо, дивитися інавгурацію Володимира Путіна онлайн можна буде на нашому сайті.