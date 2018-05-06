Північна Корея звинуватила США у провокаціях

КНДР застерігає Вашингтон не тлумачити помилково її останні "миролюбні жести".

США "навмисно провокують" Північну Корею перед історичним самітом між американським і північнокорейським лідерами Дональдом Трампом і Кім Чен Ином.

Таку заяву зробив уряд у Пхеньяні у неділю, 6 травня, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на dpa.

КНДР застерігає Вашингтон не тлумачити помилково її останні "миролюбні жести" - такі як обіцянка Кім Чен Ина припинити ядерні випробування - як "ознаку слабкості".

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"США вводять в оману громадську думку, стверджуючи, що заява КНДР щодо намірів денуклеаризації Корейського півострова... є результатом так званих санкцій та тиску", - йдеться у заяві північнокорейського МЗС, поширеній державною агенцією KCNA.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня Трамп заявив, що місцем для зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином міг би стати "Дім миру" в селі Пханмунджом на кордоні Північної і Південної Кореї.

29 квітня влада КНДР заявила, що остаточно закриє ядерний полігон Пхунгері в травні і що процес його демонтажу буде публічним.

Перед цим президент Південної Кореї Мун Чже Ін та лідер КНДР Кім Чен Ин зустрілися в прикордонному пункті Пханмунджом. За підсумками їхніх історичних переговорів було підписано Декларацію про мир, процвітання і об'єднання Корейського півострова.