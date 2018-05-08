Екс-аналітик Пентагону розповів, чому США повинні зберігати ядерну зброю

Також екс-аналітик оцінив збиток від імовірної ядерної війни між США і Росією.

Колишній аналітик Пентагону і ЦРУ, професор Джорджтаунського університету Метью Крьоніг у монографії «Логіка американської стратегії: чому стратегічну перевагу важливе» оцінив наслідки для США від масованих ядерних ударів Росії.

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Згідно з висновками дослідника, перший ядерний удар знищить 131 населений пункт і 70 млн осіб. Все населення США становить 325,7 млн. жителів. передає kommersant.ru з посиланням на The National Interest.

Професор Крьоніг припускає, що після контратаки США Росії вистачить сил для другого удару. У результаті нього, як вважає дослідник, будуть знищені 12 населених пунктів і 28 млн осіб.

З допомогою цих висновків аналітик обґрунтовує свою головну тезу. На думку Метью Крьоніга, США все ще необхідна оборонна ядерна зброя.

Збереження та модернізація ядерного арсеналу увійшли до програми чинного президента США Дональда Трампа. В американському оборонному бюджеті 2019 року на ці цілі закладено $24 млрд. «Ми модернізуємо і створюємо абсолютно новий ядерний арсенал, і, відверто кажучи, ми змушені це робити, тому що інші цим займаються. Припинять вони - і ми припинимо», - заявляв Дональд Трамп, не назвавши, проте суперників США.