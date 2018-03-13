Трамп продовжив санкції проти Ірану

При цьому, мова не йде про санкції, зняті з Ірану в рамках угоди щодо ядерної програми.

Президент США Дональд Трамп ще на рік продовжив санкції проти Ірану, які вводили глави Сполучених штатів в 1995, 2010, 2012-2013 роках.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

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Санкції проти Ірану продовжені на рік, починаючи з 15 березня 2018 року, коли закінчується термін їх застосування.

Санкції США продовжені у зв'язку з "діями і політикою уряду Ірану, які включають розробку балістичних ракет, підтримку міжнародного тероризму та порушення прав людини".

При цьому наголошується, що мова не йде про санкції, зняті з Ірану в рамках угоди щодо ядерної програми.

Нагадаємо, 2 серпня 2017 року президент США Дональд Трамп підписав закон про посилення санкцій щодо Росії, Ірану і Північної Кореї, раніше схвалений Палатою представників і Сенатом Конгресу США.