На параді у Москві показали гіперзвукові ракети, про які говорив Путін - ЗМІ

Це був дебют гіперзвукових повітряних ракет "Кинжал". Саме про них Путін говорив у березні під час промови про ядерну модернізацію.

В Росії традиційний парад присвячений Дню Перемоги вже кілька років має на меті не задуматись над історією війни і не згадати загиблих, а показати свою зброю.

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Проте, в цьому сенсі, парад на Красній площі вже декілька років не дотягує до найбільшого параду, який провели там через рік після анексії Криму - у 2015 році, коли було вперше презентовано велику кількість нового військового обладнання, передає Голос Америки з посиланням на видання Defensenews.

Цього року, найбільш цікавим з точки зору озброєння був елемент, який найважче побачити – гіперзвукові ракети.

Наприкінці параду пролетіли практично всі види російських літаків. Два винищувачі МіГ-31 несли найбільшу цікавинку параду – гіперзвукові ракети.

Це був дебют гіперзвукових повітряних ракет «Кинжал». Саме про них російський президент Володимир Путін говорив у березні під час своєї промови про ядерну модернізацію.

Цей вид ракет є модернізованою ракетою Iskander-M спроектованою для запусків з МіГ-31, що пересувається з надзвуковою швидкістю.

Ще декілька видів озброєння, які Росія вже презентувала на виставках зброї, були представлені на параді – це винищувач Sukhoi Su-57, який дуже нагадує американський F-22, а також укріплений танк BMPT-72 Terminator, зроблений на основі T-72.