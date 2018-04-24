РФ зосередила в окупованому Криму 32 тисячі військових, комплекси С-400 і "Іскандер" - Міноборони

Також РФ ввела до Криму вісім кораблів і підводних човнів з крилатими ракетами морського базування "Калібр" і встановила берегові протикорабельні ракетні комплекси "Бастіон" та "Бал".

Росія зосередила у тимчасово окупованому Криму понад 32 тис. військовослужбовців, 174 артилерійські системи, 113 літаків, кораблі та підводні човни, системи протиповітряної оборони С-400 та оперативно-тактичні ракетні комплекси “Іскандер”.

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Про це заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко поінформував учасників міжнародної конференції на тему: «Україна – Грузія – НАТО: сучасні виклики безпеки Чорноморського регіону», повідомляється на сторінці проекту партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» «Україна-Солідарність-НАТО» у Facebook.

«Кількісні показники військової присутності РФ в Криму (у порівнянні з 2013 роком): особовий склад: було близько 12 тис., станом на сьогодні – більше 32 тис. військовослужбовців; танків РФ не було взагалі, в цьому році їх уже 40; бронетранспортерів – від 92 од. до 680 у цьому році; артилерійських систем – було 24 од., в цьому році – 174 од. різних артилерійських систем», - йдеться в повідомленні.

Крім того, Петренко зауважив, що до окупації Росія мала в Криму 22 літаки, а на сьогодні – 113.

Також РФ перекинула до Криму 8 кораблів і підводних човнів, які мають на своєму оснащенні крилаті ракети морського базування “Калібр” (сумарно можуть здійснити залп крилатими ракетами – 52 од., дальність ураження – від 1,5 до 2,5 тис. км).

Крім того, на окупованому півострові встановлено російські системи протиповітряної оборони С-400; берегові протикорабельні ракетні комплекси “Бастіон” та “Бал” та оперативно-тактичні ракетні комплекси “Іскандер”.

Довідка УНІАН. Росія окупувала український Крим, ввівши на територію півострова військових та організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили проти Росії санкції.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.