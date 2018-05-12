В Іраку вперше після перемоги над "Ісламською державою" проходять парламентські вибори

У голосуванні можуть взяти участь близько 24,5 млн виборців. На виборах зареєстровано майже 7 тис. кандидатів, з них приблизно 2 тис. - жінки.

В Іраку сьогодні вперше після перемоги над терористичним угрупуванням "Ісламська держава" (ІД) проходять парламентські вибори.

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У голосуванні можуть взяти участь близько 24,5 млн жителів країни, повідомляє "Німецька хвиля".

На 329 місць у парламенті претендують майже 7 тис. осіб, які включені до 87 партійних списків. При цьому приблизно 2 тис. кандидатів - жінки. Завдяки новій електронній системі голосування перші результати голосування стануть відомі вже сьогодні ввечері.

Для забезпечення безпеки на виборчих дільницях задіяні десятки тисяч правоохоронців. Високий рівень безпеки пов'язаний, зокрема, з погрозами терактів у день виборів, які надійшли раніше від бойовиків ІД.

У грудні 2017 року іракський прем'єр Хейдар аль-Абаді оголосив про закінчення війни проти терористів-сунітів з ІД, які захопили великі частини території Іраку в 2014 році.